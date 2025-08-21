Export de viande à Tahiti

Mardi 19 août, 13 tonnes de viandes ont été exportées vers la Polynésie Française par l’Ocef, Office de commercialisation et d’entreposage frigorifique. Une première qui est le fruit d’une mission menée par la Chambre de l’agriculture et de la pêche. À noter également ce record : la vente locale d’une carcasse de bœuf à 2,95 millions de francs organisée par l’Ocef dans le cadre de la foire de Bourail.
Mardi 19 août, devait avoir lieu au Congrès, la séance des questions orales au gouvernement. Un exercice intéressant puisqu’il permet d’interpeller l’exécutif sur ses choix politiques, d’avoir des précisions, pour les Calédoniens, sur les réformes en cours. Pour la première fois, la séance prévue obligatoirement à chaque session (deux fois […]
Une proposition de loi, signée par six présidents de groupe du Sénat, pour un troisième report des élections provinciales calédoniennes a été déposée le 13 août. Le Sénat se prononcera le 23 septembre avant l’Assemblée nationale. Le texte propose un report au plus tard le 28 juin 2026. Celui-ci est […]
Le président du gouvernement, Alcide Ponga, a entamé une tournée d’informa- tion dans le cadre du futur déménagement d’Air Calédonie vers Tontouta et la refonte du dispositif de continuité territoriale. Ce déplacement concerne les îles Loyauté et l’île des Pins et a débuté ce lundi 18 août avec une rencontre […]