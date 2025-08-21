Export de viande à Tahiti

Mardi 19 août, 13 tonnes de viandes ont été exportées vers la Polynésie Française par l’Ocef, Office de commercialisation et d’entreposage frigorifique. Une première qui est le fruit d’une mission menée par la Chambre de l’agriculture et de la pêche. À noter également ce record : la vente locale d’une carcasse de bœuf à 2,95 millions de francs organisée par l’Ocef dans le cadre de la foire de Bourail.