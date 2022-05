« A » pour les meilleurs, « G » pour les pires : le verdict sera donné par un logiciel « très puissant », capable de traiter avec « fiabilité » les données techniques et géographiques d’un ouvrage. Préparées depuis plus d’un an par la DAPM*, les premières « étiquettes énergie » seront collées au mois de juin chez les lauréats d’un concours clos vendredi 27 mai. Les projets les plus écologiques seront même récompensés par une subvention apportée par l’Agence calédonienne de l’énergie.

« Les étiquettes vont tirer la filière vers le haut et elles offriront aux investisseurs, aux acheteurs et aux locataires une information précieuse sur le bâtiment », explique Wilfried Pillard, chargé de mission à la DAPM, qui espère délivrer 100 étiquettes par an au cours des cinq prochaines années.

« On commence par le volontariat et on aimerait que cette étiquette devienne obligatoire, à terme », poursuit-il. Le prix sera-t-il un problème ? « Quand vous achetez un logement qui vaut 20 ou 30 millions, je pense qu’une étiquette énergie à 50 000 francs maximum est un surcoût largement supportable. »