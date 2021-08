Et si on vivait avec le virus ? Une question au cœur des débats, certains estimant que le modèle Covid-Free actuel n’est plus tenable financièrement. Quelles conséquences aurait l’introduction du variant sur le territoire ? Un groupe de sept experts, mandatés par l’ancien président du gouvernement, Thierry Santa, travaille sur le sujet depuis le début de la crise. Morgan Mangeas, directeur de recherches en mathématiques appliquées à l’IRD, en fait partie. Son rôle est de réaliser des modélisations sur ce qu’il pourrait arriver en fonction de l’évolution de la maladie et de différents paramètres, parmi lesquels le taux de vaccination. « Nous nous sommes inspirés des situations en Polynésie française et à Wallis-et- Futuna, qui ont des contextes insulaires proches des nôtres, et nous allons également prendre en compte ce qui se passe à Fidji », développe le mathématicien. Une fois les paramètres fixés, « nous exploitons les modèles pour évaluer différents scénarios et estimer les impacts sanitaires ».

Un outil de décision Premier scénario : avec une couverture vaccinale de 30 %, c’est-à-dire la situation actuelle, que se passerait-il si un cas accidentel se déclarait ? « Tout dépend du temps qui serait mis pour le détecter, appuie Morgan Mangeas. Si on prend un scénario médian de quinze jours, on peut enrayer l’épidémie avec un confinement strict. En revanche, si on décide de ne pas le mettre en place, avec des mesures d’atténuation du type de celles appliquées en Polynésie, il pourrait y avoir une épidémie de 20 000 cas avec des services hospitaliers, notamment de réanimation, saturés. »