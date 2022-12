Après des négociations au gouvernement avec des représentants du Medef et de la Chambre de commerce et d’industrie mercredi 21 décembre, le syndicat des rouleurs du BTP a décidé de lever les barrages installés devant les dépôts de carburants lundi 19, à Ducos. Un soulagement pour les Calédoniens, dont certains rencontraient déjà des difficultés, et qui craignaient le pire à l’approche des fêtes. Le syndicat demande une exonération des taxes pour leurs professions ainsi qu’une baisse du prix du carburant. Un travail est en cours sur le sujet, annonce le gouvernement, qui s’est également engagé à réduire les prix des pièces détachées.