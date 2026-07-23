La Coupe du monde de football, organisée en Amérique du Nord du 11 au 19 juillet, a fait vibrer des millions de spectateurs, téléspectateurs et auditeurs. Le football est le seul sport au monde capable de lever ainsi les foules de tous les continents. Et l’on a vu de l’excellent […]
La Fédé a déposé un préavis de grève pour les 29, 30 et 31 juillet à l’IANCP, Institut archéologique de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. Le syndicat dénonce le retrait, par la Nouvelle-Calédonie, de deux ordonnatrices, seules habilitées à mandater les salaires. Cette décision intervient alors que les provinces Nord et […]
La cour d’appel de Nouméa se penche depuis mardi 21 juillet sur le dossier des collaborateurs Calédonie ensemble, aux contrats accordés entre 2014 et 2018 à la province Sud et au Congrès. La justice doit déterminer si ces collaborateurs travaillaient vraiment pour les institutions ou servaient le parti. Philippe Gomès […]