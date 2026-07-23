ERRATUM

Une erreur a été commise dans l’article « Ces familles de Maré qui portent l’héritage du bagne » publié dans notre précédente édition (DNC 978). Contrairement à ce qui était indiqué, François Gambey, ami d’Eugène Leclerc, n’était pas bagnard. Il était commerçant à Tadine. Nous présentons nos sincères excuses à nos lecteurs, en particulier aux personnes concernées.

 