Érick Roser remplacé au vice-rectorat par Didier Vin-Datiche

Le vice-recteur et directeur général des enseignements a quitté le territoire après quatre ans de service. Lors de la soirée organisée pour son départ, Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement en charge de l’enseignement, a mis en avant leur « étroite collaboration », notamment durant la « crise sanitaire (…) immense challenge pour les acteurs de l’éducation calédonienne ». Dans un adieu adressé à ses « collègues » et au « personnel du vice-rectorat », Érick Roser a salué le « travail accompli ». « Il y aura toujours beaucoup à faire et à travailler. Tous les champs des possibles sont ouverts avec les sillons que nous avons tracés ensemble. »

Il est remplacé par Didier Vin-Datiche. L’ancien conseiller technique au cabinet de l’ex-Premier ministre François Fillon est administrateur et inspecteur général de l’Éducation nationale depuis 2012. Il a été nommé pour une durée de deux ans par décret paru au Journal officiel du 25 mai.

B.B.