Lundi, l’éleveur de Témala et homme politique s’est tué dans un accident de moto. Il aurait perdu le contrôle de son deux-roues sur

la RT1, à Voh. Éric Babin, 61 ans, avait entamé une carrière politique dans les années 80. Il avait rejoint le RPCR de Jacques Lafleur et été élu de l’assemblée de la province Nord en 1995. Il avait ensuite rejoint Harold Martin à l’Avenir ensemble et était devenu membre du gouvernement en charge de l’agriculture jusqu’en 2008. De nombreux hommages lui ont été rendus tout au long de la semaine. Une grande personnalité du Nord s’en est allée.