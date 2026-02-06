Eramet se sépare de son DG

Réuni dimanche 1er février, le conseil d’administration d’Eramet, maison mère de la SLN, a décidé de mettre un terme au mandat de son directeur général, Paulo Castellari, « en raison de divergences avec ce dernier sur les modes de fonctionnement ». Le dirigeant italo-brésilien avait accédé au poste fin mai 2025.