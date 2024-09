Équipes sous tension : les cinq conseils de Laurent Calleja

♦ RESTER NATUREL

Pour sa reprise après un an et demi sans compétition, Teddy Riner participe à un tournoi au Brésil. « Je lui ai préparé une compétition de reprise avec peu de monde dans sa catégorie », raconte Laurent Calleja. « On arrive et, en fait, les meilleurs du monde sont là… Les combats sont très difficiles. Après la demi-finale, Teddy est à bout de forces. Je ne l’ai jamais vu aussi mal physiquement et psychologiquement. Il est KO. Il n’a pas perdu depuis dix ans, et ça risque d’arriver aujourd’hui. Il me dit “je fais quoi ?”. Je lui réponds “tu poses tes c… sur la table. Tu fais ce que tu sais faire”. À un moment, ça ne sert plus à rien de trop réfléchir. Plus on est naturel et plus on donne le meilleur de soi-même. » Le colosse fait de son mieux et remporte le tournoi.