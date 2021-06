Le pays a enregistré un record de 180 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 270 au total depuis 2020 et deux décès (sur neuf ). Il recense 1 631 cas actifs en isolement. 18 000 personnes sont maintenant vaccinées et 44 % de la population de plus de 18 ans a reçu au moins une dose. La Nouvelle- Zélande vient d’octroyer 10 millions de dollars pour améliorer la gestion de l’épidémie et a envoyé des renforts humains avec l’Australie (AUSMAT), qui a également fait parvenir du matériel.

©Léon Lord / AFP