Épidémie de dengue : Le territoire inégalement touché

La dengue est de retour en Nouvelle- Calédonie. Depuis le début de l’année, 394 cas ont été recensés au 25 mars, dont 86 nouveaux cas en une semaine (entre le 18 et le 25 mars). 12 personnes ont dû être hospitalisées, selon la Dass-NC, Direction des affaires sanitaires et sociales, mais toutes sont désormais rétablies.

La maladie virale, transmise par le moustique Aedes aegypti, est recensée dans 25 communes. Les taux d’incidence les plus élevés concernent Poya, Thio, Ouégoa, Pouébo, Hienghène et Canala. « Dans ces communes du Nord, les déclarations sont quotidiennes », indique Florie Cheilan, cheffe du bureau santé-environnement de la Dass-NC. Deux cas ont également été identifiés à Lifou. « Les classes d’âge les plus touchées sont les 10-14 ans, suivies des 15-19 ans », est-il précisé.

DENGUE DE TYPE 1

Seul le virus de type 1 circule (la dengue compte quatre sérotypes). « Les analyses de séquençage réalisées par l’Institut Pasteur montrent qu’il s’agit du même virus qu’en Polynésie française, où une épidémie a eu lieu », précise Florie Cheilan. « On a vu beaucoup de personnes qui arrivaient de ce territoire et qui allaient, par exemple, à Poya ou Ouégoa. Le virus avait déjà été identifié, ici, en 2025, mais sur toute l’année, nous n’avions eu que 22 cas », poursuit la spécialiste.

Le sérotype 2, souvent associé à des formes plus sévères, a été identifié sur une personne revenant de voyage fin janvier. Mais depuis, aucun cas n’a été observé avec ce même sérotype. Si la situation est moins alarmante qu’en 2016-2017, avec 4 000 cas et dix décès, le nombre de cas et la multiplication des foyers ont conduit le gouvernement à déclarer l’épidémie.