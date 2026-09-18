Environnement : quelle place pour les savoirs traditionnels ?

REPENSER L’ÉDUCATION

L’autre enjeu de taille est leur transmission aux nouvelles générations. Pour Kiblas Soaladaob, spécialiste des savoirs autochtones et du patrimoine culturel des Palaos et autrice du mémoire Cultivating Identities : Re-thinking Education in Palau – 2010 (Cultiver les identités : repenser l’éducation aux Palaos), le processus de transmission intergénérationnel doit être urgemment amélioré. « Beaucoup de langues se perdent dans le Pacifique à l’heure actuelle. Les parents ont un rôle important à jouer, tout comme le personnel éducatif. »

Pour tenter de répondre à ce défi, certaines initiatives sont mises en place depuis quelques années. Aux Samoa, le programme « Building Guardians of the Ocean » (« Bâtir les gardiens de l’océan ») vise à transmettre les savoirs autochtones aux enfants, dès le plus jeune âge, en les combinant à la science moderne. Schannel van Dijken, biologiste marin et responsable du programme marin de CI aux Samoa, à l’origine de ce projet, considère que « le système éducatif est obsolète » et « ne répond pas aux défis auxquels les communautés doivent faire face ». Pour l’heure, 46 écoles et plus de 1 000 élèves samoans ont testé ce programme. Ils n’étudient non pas dans une salle de classe, mais à bord d’un « gaualofa », une pirogue traditionnelle à double coque.

Ils se rendent en mer, où différents apprentissages leur sont transmis, notamment au travers de chants et de danses. Ils apprennent à utiliser des masques et tubas pour observer et évaluer l’état des coraux, participent au comptage des espèces de poissons et de la biodiversité locale et s’initient également à la navigation grâce aux étoiles et à la gestion coutumière de la pêche. À terme, Schannel van Dijken aimerait intégrer ces modules d’enseignement directement dans les programmes scolaires nationaux des Samoa.

Une expérience qui pourrait ainsi inspirer d’autres territoires du Pacifique, confrontés aux mêmes enjeux de transmission et de préservation de leur environnement.

Nikita Hoffmann

*Friedlander A. et al., « Biodiversité marine à Rapa et à Marotiri : les îles du bout du monde », Environnement marin des îles Australes – Polynésie française, 2015, p. 131-143.