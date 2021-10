DNC : Vaccitour, Proxi Vax et maintenant Vaccimobile, quel est le point commun de toutes ces opérations ?

Louis Waia : En réalité, la dénomination n’a pas d’importance, car il s’agit, avant tout, d’opérations de vaccination de proximité connues sous le nom de « Aller vers ». Bien avant l’arrivée du variant Delta en Nouvelle-Calédonie, on m’a demandé de travailler avec la Dass, Direction des affaires sanitaires et sociales, pour élaborer une stratégie de vaccination en milieu tribal, dans les quartiers isolés de l’agglomération et les squats. Nous avions commencé notre campagne d’information un peu partout dans le courant de l’année et nous devions lancer officiellement la stratégie le 6 septembre lorsque le virus est arrivé. Nous avons donc dû réadapter l’ensemble du dispositif tel qu’on le connaît aujourd’hui.

Quel est l’objectif global de cette stratégie ?

L’objectif est vraiment d’amener la vaccination au plus près des gens qui ne se rendraient pas d’eux-mêmes dans les centres. Que ce soit dans les quartiers de l’agglomération, dans les squats et, évidemment, dans les tribus. On s’aperçoit que des réticences à la vaccination sont levées lorsque l’on facilite les démarches. C’est notamment ce qui s’est passé lors de l’opération aux tours de Magenta.

Combien de personnes ont pu être vaccinées grâce à ces opérations ?

Au total, nous avons vacciné environ 26 000 personnes depuis fin juillet. Dans le Grand Nouméa, cela représente 16 256 personnes dont 895 entre Saint-Louis, Tindu et Magenta. En dehors de Nouméa, les quatre vaccinodromes en soutien des communes Koumac, Hienghène, Poya et Houaïlou ont permis de vacciner 7 562 personnes. Quant aux trois opérations Vaccimobile menées à Pouébo, Touho et Thio, nous avons donné une première injection à 254 personnes. Cela peut sembler faible, mais je distingue le nombre et la qualité de la vaccination. Car nous touchons un public que nous n’aurions jamais atteint autrement que par ce dispositif qui va se poursuivre dans les semaines à venir.