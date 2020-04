Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l’enseignement, a tenu à rassurer les parents. L’accueil des enfants des personnes exerçant des professions prioritaires va se poursuivre durant les vacances scolaires, à partir du 6 avril. Les travaux pédagogiques, qui sont transmis via internet ou en personne pour les familles qui n’ont pas d’accès au numérique, sont destinés à conserver un lien entre les élèves et leur établissement scolaire. Ils ne font pas l’objet d’une évaluation et les apprentissages seront rattrapés dès la reprise de l’école.

Pour l’instant, il est estimé que les apprentissages ne seront pas impactés, mais si le confinement est prolongé, les contenus seront adaptés pour rattraper les programmes. Le calendrier scolaire pourrait également être adapté avec, par exemple ; une réduction partielle des vacances, des semaines intensives de révision pour les terminales pendant les vacances d’août et d’octobre.

Le gouvernement s’engage à ce qu’il n’y ait pas de baisse de niveau dans le traitement des examens 2020. Le calendrier des examens et concours des étudiants en classe préparatoire pourrait être modifié. Les jeunes doivent continuer leur travail. Les dossiers Parcoursup devaient être déposés avant ce jeudi, 2 avril.