Enquêtes sur les départs et les professionnels de santé

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et la Fédération des professionnels libéraux de santé (FPLS) rendent publiques deux enquêtes : l’une sur les causes de départ du territoire ( https://www.dnc.nc/mieux-comprendre-leur-envie-de-depart/ ), l’autre concernant les professionnels de santé.

Sur les départs, les premières conclusions confirmaient « que l’incertitude politique et institutionnelle représente un frein pour beaucoup de Calédoniens ou personnes durablement installées sur le territoire ».

La FPLS a, de son côté, confié à l’institut Quidnovi la réalisation d’une étude auprès des professionnels de la santé. En septembre 2022, ils étaient globalement satisfaits de leur situation et de leurs conditions de travail au quotidien (71 %). Les libéraux déclaraient connaître de grandes difficultés à se faire remplacer (46 %) ou à recruter du personnel qualifié (36 %). 8 % des professionnels se sont déclarés certains de partir d’ici deux ans.

Les personnes qui souhaitent rester mettent en avant la qualité de vie (47 %), celles qui souhaitent partir regrettent l’instabilité politique (38 %). La quasi-totalité des personnes interrogées considèrent comme importantes les propositions d’évolution du système de soin calédonien.

E.B.