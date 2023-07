Énergies renouvelables : un pas en arrière ?

L’AMBITIEUX PLAN DE 2022…

La deuxième version du schéma de transition énergétique (Stenc), présentée en juin 2022 par Christopher Gygès, membre du gouvernement, avait pour mission de s’attaquer au cœur du sujet. Le secteur du nickel, principal émetteur de gaz à effet de serre, doit diminuer de 70 % ses émissions de CO2 d’ici 2035, en utilisant notamment 50 % d’énergies renouvelables d’ici 2030. Le plan dessinait une solution : grâce à des investissements massifs dans le solaire et le stockage d’électricité, le réseau public était appelé à approvisionner les usines en électricité à la fois moins polluante et bon marché, avec un objectif fixé à « 7 ou 8 francs » le kilowattheure, soit une division par deux ou trois selon le cours des combustibles. Un an plus tard, cette révision du schéma n’a toujours pas été présentée au Congrès, et son contenu semble quelque peu obsolète.