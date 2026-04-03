Endométriose, le long chemin vers la reconnaissance de la douleur

« CE N’ÉTAIT PAS MOI LE PROBLÈME »

Ce n’est qu’en déménageant à Nouméa, en 2024, qu’elle ose de nouveau consulter. Un seul rendez-vous avec un gynécologue de la place suffit à confirmer son ressenti. « Il l’a détecté directement, grâce à une échographie pelvienne. J’avais l’endomètre qui était au niveau de mon utéro-sacré [entre l’utérus et le sacrum] ».

Malgré le choc de l’annonce, Aurore avoue avoir été ôtée d’un poids. « Après autant d’années, ça m’a soulagée de me dire que non, ce n’était pas moi le problème, et que ce n’était pas que dans ma tête. » Après une IRM, imagerie par résonance magnétique, et des rencontres avec plusieurs professionnels, une opération est réalisée, afin d’enlever les lésions de l’endométriose. Elle a permis de « constater que la maladie s’était développée aussi autre part, au niveau de la vessie. »

Cela fait un an qu’Aurore a réalisé son opération. Si elle souffre toujours de fatigue chronique, ses douleurs sont beaucoup moins intenses qu’auparavant. Elle a également modifié son hygiène de vie. Notamment, son alimentation. « J’essaie de manger sans gluten et plus globalement, d’opter pour une alimentation anti-inflammatoire. Honnêtement, c’est très compliqué au quotidien, mais je vois le changement, ça fait une énorme différence sur mes douleurs. »

Atteinte d’endométriose depuis son adolescence, Janaé* a, elle aussi, constaté une amélioration depuis qu’elle a adopté une alimentation sans gluten. « Ça m’a changé la vie », assure-t-elle. Douleurs extrêmes avant ses règles, sang dans les selles, fatigue chronique… La maladie lui a laissé peu de répit, ces dix dernières années.

En Métropole, où elle a fait ses études, elle se souvient de « crises » qui pouvaient durer « entre huit et douze heures », la conduisant systématiquement aux urgences. Là-bas, elle s’est souvent heurtée à un manque d’information sur la maladie, ce qui a retardé le diagnostic et sa prise en charge. « Ils ne prenaient pas forcément mes douleurs au sérieux. On me donnait des dolipranes et des Spasfon, et je finissais par rentrer chez moi. »

HANDICAP

Finalement, les soignants lui découvrent deux endométriomes [kystes situés sur les ovaires] de dix centimètres chacun. « Il n’y avait pas le choix, il fallait me les retirer en urgence, car ils risquaient d’éclater ».

Avec le temps, on découvre que l’endométriose de Janaé s’étend jusqu’à son système digestif et son rectum. La maladie ayant touché ses ovaires et son système reproducteur, on lui propose de congeler ses ovocytes, ce qu’elle envisage de faire en Nouvelle-Calédonie. « Apprendre cette nouvelle à mon âge a été dur pour moi. Je pense que c’est la chose que j’accepte le moins dans cette maladie. »

Aujourd’hui, elle a fait le choix de prendre quotidiennement une pilule progestative spécifique pour l’endométriose. Celle-ci arrête complètement ses règles, ce qui évite à la maladie de se propager à d’autres endroits de son corps. Le principal symptôme qui persiste est sa fatigue chronique. « C’est vraiment très handicapant au quotidien, que ce soit personnellement ou socialement. Les gens ne comprennent pas forcément que tu n’as pas d’énergie, car c’est une maladie invisible. C’est un peu dur à vivre au quotidien ».

Comme Aurore et Janaé, Aude Desriaux est atteinte d’endométriose sévère. Elle a vécu le même « parcours du combattant » avant de se faire diagnostiquer et trouver des solutions à ses douleurs. Pour cette raison, et parce qu’elle se « refusait à ce que d’autres femmes vivent cela au XXIe siècle », elle a créé, en 2024, l’association Endosœurs NC, la première sur le territoire dédiée à l’endométriose.

Ses actions s’articulent autour de trois objectifs. D’abord, créer une « safe place », permettant aux femmes ayant cette pathologie d’échanger entre elles et avec des professionnels. Ensuite, l’idée est de « faire parler de cette maladie au maximum », que ce soit auprès des employeurs ou dans la presse. Le troisième objectif – et pas des moindres – est d’essayer de faire en sorte qu’elle soit prise en charge par la Cafat, comme c’est le cas en Métropole.