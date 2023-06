Encourageant… maintenant, au travail

Les acteurs économiques reconnaissent de bonnes intentions au forum et partagent certaines pistes proposées, comme la baisse des charges sociales. Mais les organisations patronales s’interrogent sur la capacité du gouvernement à mettre en œuvre les réformes.

La tenue du forum , sur le principe, fait l’unanimité. « C’est important d’avoir un état clair de la situation économique », estime Bertrand Courte, vice-président du Medef. « Un éclairage plus que nécessaire, ajoute Jean-Marc Burette, secrétaire général de l’Usoenc, afin que tout le monde ait le même niveau d’informations. »

Et le constat, globalement, est partagé. « Droit dans le mur », « à bout de souffle », « dans une impasse », les mêmes expressions utilisées par l’économiste Olivier Sudrie et le président du gouvernement Louis Mapou sont reprises à l’envie. « Un tableau morose », renchérit Mélanie Atapo, première vice-présidente de l’USTKE. « Si on ne fait rien, c’est la faillite », selon Bertrand Courte. « Le modèle est obsolète, considère Jean-Marc Burette. Il faut le repenser. » Oui, mais comment ? Les remèdes évoqués font-ils consensus ?

« PAS DE MATRAQUAGE FISCAL »

Ce qui est sûr, c’est que la Nouvelle-Calédonie est trop « dépendante de l’argent extérieur ». Principalement des transferts de l’État. « Il faut qu’on soit autonome financièrement et penser autrement que par le nickel », pose Mélanie Atapo. En s’appuyant sur les autres secteurs. « Tourisme, industries locales, agriculture, pêche… et sur l’économie sociale et solidaire. » Qui permettrait d’inclure l’économie informelle et, ainsi, « le maximum de personnes dans la création de richesses », note David Guyenne.

Pour redémarrer l’économie, Olivier Sudrie propose de diminuer les cotisations sociales afin de baisser le coût du travail, rendre une capacité d’investissement aux entreprises et faire repartir l’activité.

« Redonner du pouvoir d’achat par le salaire », une piste intéressante pour Jean-Marc Burette et Mélanie Atapo. Ce n’est qu’après que la pression fiscale pourra être augmentée. « Il y a besoin d’une relance pour supporter un nouveau modèle fiscal », affirme Alexandre Lafleur. Ce dernier est source d’inquiétude. Car l’idée est de compenser cette diminution des charges en augmentant notamment la contribution calédonienne de solidarité (CCS) sur les salaires les plus élevés.

« Taxer davantage les hauts revenus, c’est une démarche solidaire qui nous parle, soutient Mélanie Atapo. La lutte contre les inégalités nous a interpellés. » Sans aller trop vite, prévient David Guyenne, président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI). « On est tous d’accord pour des ajustements, mais on doit avoir une trajectoire progressive et non de rupture, sinon on va faire fuir les forces vives. Il ne faut pas de matraquage fiscal. »

« FAIRE VENIR DES INVESTISSEURS »

Concernant les autres mesures, il est encore trop tôt pour se prononcer, juge Jean-Marc Burette. « Il faut rentrer plus en profondeur dans les propositions. » Mélanie Atapo, elle, déclare que l’USTKE « n’est pas contre revoir l’indexation », également proposée lors du forum. Et appuie sur la nécessité de créer de la richesse. « C’est dans le privé qu’elle se constitue, donc c’est à nous de voir comment on peut innover pour en produire. »

Le sujet de l’attractivité est le grand oublié du forum, regrette Bertrand Courte. « Cela n’a pas été abordé, c’est dommage. La Nouvelle-Calédonie perd des gens. Or, il y a nécessité à les faire revenir. Ils représentent des compétences, des consommateurs. » Et, souligne David Guyenne, « moins de recettes perdues. Si ces personnes restaient, cela suffirait quasiment à équilibrer les comptes sociaux. Moins de départs égale moins d’endettement ». Rendre le territoire attractif permettrait de « redémarrer l’économie et faire venir des investisseurs », poursuit Jean-Marc Burette.

Le point de « vigilance principal », d’après le Medef, réside désormais dans la capacité du gouvernement à mener à bien ces réformes. « Dans les grandes lignes, on est en phase, commente Alexandre Lafleur. La question, c’est si cela sera suivi d’effets au Congrès. Que l’on soit d’accord ou non sur ce qui a été dit, Olivier Sudrie a insisté, il y a une temporalité qui doit être précise. On est dans l’expectative sur le après et le calendrier. »

Le gouvernement annonce l’instauration d’un groupe de travail. Organisations patronales et syndicats assurent vouloir y participer.