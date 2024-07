Encore de graves violences et un mort à Saint-Louis

Mercredi 10 juillet, à Saint-Louis, un homme de 38 ans a été tué par un tir de riposte d’un gendarme du GIGN. Il s’agit du dixième décès directement lié aux émeutes. Des affrontements étaient en cours dans le secteur depuis le début de la matinée. Et selon les informations du procureur de la République, quatre hommes armés étaient stationnés à proximité de l’église de Saint-Louis qu’ils occupaient visiblement de manière irrégulière depuis le 4 juillet.

Les gendarmes ont été visés par plusieurs tirs et l’un d’entre eux a fait usage de son arme de service. Atteint mortellement, l’homme a été transporté dans un pick-up jusqu’à la tribu. Il a été identifié comme le neveu de Roch Wamytan. Avec déjà de multiples antécédents judiciaires, il faisait l’objet d’un mandat de recherche depuis le 2 juillet pour une série de vols de véhicules avec usage ou menace d’une arme.

Dimanche 7 juillet, jour du deuxième tour des législatives, la route provinciale (RP1) avait été le théâtre d’une dizaine de car-jacking par des individus armés. « Une nouvelle étape dans l’horreur a été franchie lorsque deux habitants se sont retrouvés mis en joue et l’un d’eux dénudé et violemment agressé », s’était insurgé le maire du Mont-Dore, Eddie Lecourieux, qui en appelait une nouvelle fois au haut-commissaire pour faire respecter l’ordre et la libre circulation. 3 500 policiers et gendarmes avaient été mobilisés pour l’élection.

Dans la nuit du 9 au 10 juillet, une des navettes maritimes permettant de relier le Mont-Dore à Nouméa a été incendiée à Port-Moselle. La province Sud, qui fait appel à 13 prestataires transportant en moyenne 2 000 personnes quotidiennement, a condamné cet acte criminel. Le transport, qui relève de la compétence du gouvernement, coûte à la province entre 4 et 5 millions de francs par jour. Le Mary D pourrait compléter l’offre. La collectivité demande à l’État de renforcer la surveillance des quais.

La même nuit, l’agence Aircalin en centre-ville a fait l’objet d’une tentative d’intrusion. Couvre-feu et mesures d’interdiction sur l’alcool et les armes sont prolongés jusqu’au 15 juillet.

C.M.