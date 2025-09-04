En route pour les municipales de 2026

Les dates des élections municipales 2026 sont connues. © Archives Y.M.

C’est officiel : le premier et le second tours des élections municipales de 2026 se tiendront les dimanches 15 et 22 mars, selon le décret de convocation des électeurs, publié au Journal officiel du 28 août. La période de réserve a débuté lundi 1er septembre. Tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est ainsi interdit, jusqu’au jour J.