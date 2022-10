Plus largement, Sonia Backes estime qu’il y a à Calédonie ensemble et au Rassemblement « une volonté de montrer qu’on est les plus capables de parler avec les indépendantistes or c’est ce qui a posé problème depuis toutes ces années. » Et alors que certains ont passé leur temps « à diviser la famille loyaliste (…) J’ai fait le choix inverse ce qui me demande parfois des sacrifices ».

Le rapprochement avec Calédonie ensemble, qui a permis leur positionnement sur l’échiquier national, ne pouvait effectivement être sans conséquences. Même si elle met en avant Philippe Dunoyer, plus consensuel, et réserve à Philippe Gomes des missiles du type « Il a annoncé sa retraite, il serait bien qu’il respecte sa parole » vu dans le quotidien.

Sonia Backes a sollicité une réunion de travail des non-indépendantistes le 26 octobre à Paris pour se caler et « présenter un front uni ». Elle défend une ligne « dure » forte des trois référendums et veut fédérer autour de cette position.

De toute façon dit-elle, vu de Paris, « il n’y a qu’un seul partenaire loyaliste » ce dont on peut quand même douter, ou bien c’est constater que le président Macron et son gouvernement n’ont rien compris à la Nouvelle Calédonie.

À cela s’ajoutent plusieurs positions au sein de l’État comme l’a souligné le fameux attelage. Une « tendance Carenco/ Borne » et une « tendance Darmanin » et feu Lecornu, plus à droite. Tout cela aura aussi sa petite importance dans les prochains mois.