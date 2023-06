En quête d’un nouveau modèle

Le modèle économique « est à bout de souffle ». C’est le constat dressé par le gouvernement lors du forum Perspectives, organisé mardi 6 juin à la salle Venezia de l’hôtel Nouvata. L’événement avait pour ambition de proposer un scénario alternatif en dévoilant des réformes structurelles auxquelles « on n’échappera pas », selon l’économiste Olivier Sudrie.

« Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. » Les mots d’Olivier Sudrie se voulaient aussi alarmants que la situation actuelle. L’économiste spécialisé dans les territoires ultramarins s’est chargé de présenter un bilan particulièrement sombre du modèle économique calédonien aux quelque 300 personnes issues du monde économique, syndical et politique venues assister au forum Perspectives organisé par le gouvernement.

L’événement, fruit de deux années de travail et plus de 200 consultations, devait répondre au vaste défi fixé par l’exécutif calédonien pour les prochaines années : définir un nouveau modèle économique. « Tout le monde a bien conscience que le nôtre est à bout de souffle », a ajouté l’économiste, reprenant une formule utilisée quelques instants plus tôt par le président Louis Mapou, en ouverture du forum.