En plein conflit, une épopée pour quitter Israël

Samedi 14 juin au matin, une journaliste française explique à Aline que l’ambassade de France est fermée jusqu’à lundi. Un message sur son site recommande de rester à l’abri. « Le numéro d’urgence ne répond pas, alors que les ambassades allemande et russe apportent des réponses à leurs ressortissants. » Aline s’impatiente : elle s’est fixé pour objectif d’être à Paris le vendredi suivant, 20 juin, pour passer des vacances avec son filleul et sa mère venus de Nouvelle-Calédonie, mais elle évoque surtout son besoin en médicaments, même si elle en dispose.

La journaliste lui assure qu’il n’y aura pas d’avion la semaine suivante, que la mise en place d’un corridor humanitaire est peu probable et que la seule issue est terrestre, soit par la Jordanie, mais l’aéroport est fermé, soit par l’Égypte en rejoignant l’aéroport de Charm el-Cheikh, dans le Sinaï. « Elle me dit que ça se fait et vu qu’elle est journaliste, j’ai tendance à la croire sur l’aspect sécuritaire. »

« SHE GOES TO EGYPT »

Le temps est long à Tel-Aviv. Les cuisines de l’hôtel sont fermées, les magasins aussi, sauf quelques petites épiceries. « Je ne fais pas de vrai repas. » La nuit, les alertes se font plus pressantes. De fatigue, Aline en rate une vers cinq heures du matin. « Ça a commencé à m’inquiéter. » Le lendemain, un réceptionniste russe, au courant de son projet, lui montre une femme : « She goes to Egypt tomorrow », « Elle part en Égypte demain ».

Armina est une Russo-Arménienne d’environ 45 ans, dentiste à Moscou, en voyage avec son fils Samuel de 13 ans. Son plan ? Rejoindre Eilat, à 7 km du poste-frontière égyptien de Taba, à Charm el-Cheikh. Elle a réservé un chauffeur pour 750 dollars US, ce serait 250 pour Aline.

La Calédonienne a regardé : des avions partent de cette ville vers Paris via Istanbul. Mais elle n’a pas de dollars. Son interlocutrice, si. « Elle me dit que comme les Russes ne peuvent payer nulle part avec leurs cartes Visa en raison des sanctions internationales, ils se baladent avec des liasses de dollars. » Aline essaye de convaincre un touriste allemand de les accompagner, sans succès. Elle pèse le pour et le contre, se dit que si Armina part avec son fils, c’est qu’elle « craint plus de rester que de partir ». Mais il y a aussi cette peur de se « prendre un missile » en traversant le désert à découvert.

Ce soir-là, « il y a une grosse alerte, très forte, on est une trentaine dans la pièce avec des enfants, des poussettes, ce n’est pas cool. Je me dis que c’est ma dernière nuit ici. Le quartier de Bat Yam, à 20 minutes de Tel-Aviv, est durement touché et nous ressentons les secousses jusque dans notre mamad ».