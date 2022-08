La plupart sont des petites et moyennes entreprises de moins de dix salariés. Malgré les crises, elles ont embauché ces deux dernières années, souligne le président. En 2021, l’industrie a créé 272 emplois contre 229 pour le commerce et 53 pour les services, selon le rapport d’activité de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM). Source de recettes fiscales, de travail et de richesses, la production locale pourrait, selon la Finc, être « un levier d’accompagnement » de la croissance (estimée à -3 % en 2021).

Le nickel et l’énergie mis à part, l’industrie locale a plus ou moins bien survécu au Covid-19, mais sans se casser les dents. « Les situations sont diversifiées, même dans un secteur. » Les entreprises les plus fragiles, souffrant de problèmes de trésorerie, n’ont pas tenu. Si la Finc déplore peu de cessations d’activité, elle craint les années à venir. « On va rentrer dans les phases de remboursement du prêt garanti par l’État, explique Xavier Benoist. Pas mal d’entreprises en ont contracté un. Il va falloir voir qui arrive à le supporter. »

La fédération défend un projet de relance économique par l’industrie, à travers des avantages fiscaux et l’accompagnement des investissements. La création d’une « agence de l’industrie », à l’image de l’Agence rurale pour l’agriculture, est l’une des vingt-et-une propositions. « Le rôle de cette institution serait de flécher les accompagnements et les aides des collectivités pour les filières essentielles au territoire, précise Xavier Benoist. Plus on transformera localement, plus on produira localement, plus on diminuera la part de l’inflation importée qu’on subit de plein fouet. »

En Métropole, l’État mise sur la relocalisation pour retrouver une autonomie. « En Nouvelle-Calédonie, il faut localiser et créer. » La Finc milite pour que tout ce qui peut être fait ici le soit.

Brice Bacquet

Photo : Xavier Benoist, patron de l’entreprise spécialisée dans l’acier Bluescope, est président de la Finc. / Brice Bacquet