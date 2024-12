[DOSSIER] En difficulté, la Sodil veut revoir son modèle

UNE ANNÉE 2025 « COMPLIQUÉE »

La Société de développement et d’investissement des îles Loyauté compte une vingtaine de salariés et représente environ 500 emplois sur l’ensemble de ses filiales. Déjà mal en point, « plombée par le chantier du Wadra Bay », note Jean-Pierre Hnawia, directeur général, la structure subit les effets indirects de la crise, notamment l’arrêt du tourisme et la répercussion de la dégradation des finances publiques. La société d’économie mixte n’est pas rentable et « les dotations versées par la province sont de plus en plus espacées dans le temps », explique Jean-Pierre Hnawia.

En conséquence, la Sodil peine à aider ses filiales. La poissonnerie d’Ouvéa, mise en liquidation judiciaire, a fermé ses portes en septembre. Afin de réduire ses charges, la SEM a pris plusieurs mesures de réduction de ses charges et de la masse salariale. Cela suffira-t-il ? Le directeur a envoyé la demande de budget 2025 : 150 millions de francs en fonctionnement et près d’un milliard en investissement. « En fonction des arbitrages de la province, on sera peut-être amené à prendre de nouvelles décisions sur la suite de nos activités. L’année prochaine va être compliquée. » La Sodil révise également son organisation. Le modèle a atteint ses limites. « Elle devrait rester dans des missions de service public. » Une des pistes privilégiées, le partenariat privé.