La victime de l’attaque de requin s’appelait Chris Davis. Ses proches pleurent leur bien-aimé père et mari.

Chris Davis, âgé de 59 ans, originaire de Sydney, était un ingénieur logiciel et triathlète de haut-niveau, qui avait représenté son pays à plusieurs reprises, ont rapporté les médias australiens.

Il laisse derrière lui sa femme et trois fils, adultes, qui se sont exprimés par communiqué pour lui rendre hommage et demander le respect de leur vie privée.

Gratitude aux autorités locales

Sa famille a aussi fait part de sa sincère gratitude aux autorités locales, au consulat australien et au gouvernement de Nouvelle-Calédonie, et salué leurs efforts pour gérer ce drame et rapatrier son corps.

Chris Davis séjournait ici en vacances. Il a été mortellement mordu par un requin, dimanche 19 février, à Nouméa. C’est la troisième attaque en un mois.

C.M.

Photo ©DR