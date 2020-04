Encadrement du prix du matériel de protection

Le gouvernement suspecte des dérives sur le prix du matériel de protection tels que les masques, les gants et le gel hydroalcooliques. Une délibération devrait être rapidement adoptée pour encadrer ces prix.

Les provinces en soutien au tissu économique

Si le gouvernement réfléchit à un plan global de soutien à l’économie, les provinces Nord et Sud ont d’ores et déjà mis en œuvre un dispositif pour éviter les pertes d’emploi. La province Sud a ainsi débloqué une enveloppe de 500 millions de francs alors que la province Nord a débloqué, en urgence, un fonds de 130 millions de francs pour un trimestre pour prendre en charge une partie des cotisations sociales ainsi que le report des redevances pour occupation de foncier et équipements provinciaux.

La province Nord a par ailleurs mis en place un guichet unique pour répondre aux questions des chefs d’entreprise. En province Sud, l’aide passe par deux dispositifs permettant la prise en charge des cotisations et l’aide à la trésorerie (avec respectivement des plafonds de 10 millions de francs et 1,5 million de francs). En quelques jours à peine, la province Sud a reçu pas loin de 1 400 demandes. Autant dire que les crédits seront bien vite épuisés et que les dispositifs, aussi au Nord qu’au Sud, vont rapidement montrer leurs limites.

Les bailleurs sociaux en première ligne

Il est encore trop tôt pour estimer l’impact de la crise sur les bailleurs sociaux, mais une chose est sûre, ils devraient être touchés de manière notable. La SEM Agglo, qui a contacté ses locataires un par un afin de maintenir le lien social, en profite pour évaluer leur situation. Sur les 1 000 foyers déjà contactés (le parc de la SEM Agglo compte un peu moins de 1 700 logements) près de la moitié ont arrêté leur activité, sans toujours bien savoir quelle est leur situation. Le FSH et la SIC ont entrepris un travail similaire pour essayer d’avoir l’aperçu le plus fin possible pour chaque locataire.

Les solutions concernant les loyers seront décidées au cas par cas, en fonction de la situation de chaque foyer. Vu l’ampleur des personnes touchées, il est très probable que la crise aura des conséquences financières pour les bailleurs sociaux et, par incidence, pour leurs financeurs que sont les provinces et l’État. Quant à savoir quelles seront les conséquences sur leurs programmes de construction et donc sur le BTP, il est encore trop tôt pour le dire.

M.D.