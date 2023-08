Emploi : les effets de la crise sanitaire « résorbés »

♦ PAS ENCORE D’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES

« L’égalité hommes-femmes n’est pas au rendez-vous », souligne l’étude. Il existe toujours un écart de salaire d’environ 11 % à poste égal, pas tant en début de carrière, mais 20 ans après. « En fonction des trajectoires de vie, les carrières des femmes sont moins linéaires. » Elles sont plus souvent à temps partiel ‒ qu’elles subissent pour beaucoup ‒ et en CDD. Et sont davantage représentées chez les ouvriers et employés de bureau. « Leur situation sur le marché du travail est assez curieuse, parce que tout en étant plus diplômées que les hommes, elles se retrouvent dans des postes moins enviables », déclare Olivier Fagnot. Elles sont en effet moins présentes dans des catégories intermédiaires ou supérieures.

Conséquence, le taux de chômage des hommes est inférieur à celui des femmes et diminue plus rapidement (10,6 % pour 11,2 %), et le taux d’emploi des hommes reste supérieur (63,3 % contre 54,1 %). Les bons résultats de 2022 profitent moins aux femmes. Pourtant, les entreprises auraient tout à gagner à les embaucher, indique Thierry Xozame, directeur du travail et de l’emploi (DTE) : « Les études montrent que plus il y a de femmes en responsabilité, mieux l’entreprise se porte ».