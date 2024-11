Emmanuel Tjibaou: « Je demande à la justice de faire son travail »

Daniel Goa a mentionné que, « si l’État nous imposait l’échec », « la frustration collective » se transformerait en une « nouvelle insurrection ». Est-ce votre avis ?

Quand on dit qu’on s’inscrit dans l’apaisement, c’est que la donne doit changer. C’est aussi dans les rapports qu’on a pu entretenir avec Gérald Darmanin. Quand tu viens huit fois et que tu te retrouves à chaque fois avec une porte fermée, il faut te poser des questions, sinon ça veut dire que tu ne percutes pas. C’est important d’apprendre de ce qui s’est passé le 13 mai. La première leçon, c’est de faire attention aux mots et de prendre en compte les attentes. On n’est pas d’accord sur tout, mais on a signé des accords politiques qui montrent qu’on est capable de cheminer ensemble. Sur ce qui pourrait arriver, je ne lis pas dans les boules de cristal, mais je suis résolu à ce que ça ne se reproduise plus.

L’UPM et le Palika se sont placés en retrait du Front. Est-ce définitif ?

Il faut leur poser la question. Nous n’avons pas l’intention de demander l’indépendance pour l’UC tout seul. On s’inscrit dans un mouvement de libération qui est le FLNKS. On a bien conscience qu’il y a eu des maladresses à l’intérieur. Ce sont les contre-coups de ce qui s’est passé le 13 mai et il faut, à un moment donné, bien diagnostiquer les responsabilités des uns et des autres pour pouvoir avancer ensemble.

On est une île, on n’a pas l’intention de

se cotiser pour acheter des porte-avions.

Croyez-vous à la solution de « la souveraineté partagée » avancée par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ?

Oui. C’est ce qu’il y a dans l’accord de Nouméa. On partage déjà des éléments de souveraineté. Après, la différence avec ce qu’il y a aujourd’hui, c’est la phase institutionnelle dans laquelle on s’inscrit. Nous, on dit une souveraineté pleine et entière. La souveraineté ne peut être partagée que si on la possède.