Permanent de l’équipe de France

Tout va très vite puisqu’il remporte le 5 km dans le lac du Bourget, à Aix-les-Bains. « Je me souviens surtout de l’eau à 17 °C en plein mois de juin. » La bascule se fait naturellement. « J’avais atteint mon maximum en bassin, reconnaît-il. Physiquement, je ne pouvais pas faire beaucoup mieux. Mais l’eau libre m’a donné une bouffée d’oxygène. Ça a été un nouveau départ dans ma carrière de sportif. » Une carrière qui va l’emmener très loin, puisqu’il sera sélectionné en équipe de France, des championnats d’Europe en 1999 à Istanbul jusqu’en 2005 aux Mondiaux d’Abu Dhabi, année où il prend sa retraite sportive pour devenir entraîneur, d’abord du côté du CN Marseille. À chaque fois au minimum dans les huit premiers. Autre moment de gloire, sa troisième place lors du marathon de Santa Fe-Coronda, en Argentine, la Mecque des nageurs en eau libre.

« Trouver sa juste place »

Difficile à croire pour ceux qui ont connu Manu quand il était enfant. « Je détestais la natation, sourit-il. Mes parents m’avaient inscrit à des cours à l’âge de six ans juste par sécurité, parce que j’avais frôlé la noyade un jour à la piscine. Mais les premières années, je n’aimais pas ça du tout. » C’est finalement à l’adolescence qu’il se découvre une passion. « Au moment où je fais des premiers bons résultats, notamment un titre de champion départemental des Yvelines. »

Bosseur, voire besogneux, il trouve très vite sa place dans les courses de longue distance en bassin. « J’étais bien trop petit pour être un sprinter, se rappelle le directeur sportif du CNC. Mais justement, cela m’a appris qu’il est important de trouver sa place dans une discipline et d’exploiter son plein potentiel. C’est comme ça qu’on peut ensuite d’épanouir. » Le bon travail à la bonne place. Et la bonne place aura aussi été pour lui les Jeux olympiques. En 2008, à Pékin, il fait partie du staff tricolore pour suivre ses nageurs marseillais, Frédérick Bousquet et Fabien Gilot, entre autres. Des méthodes de travail qu’il a voulu apporter avec lui en arrivant au CNC.