Emmanuel Macron vient bâtir l’après

Emmanuel Macron est attendu à Port-Vila le 27 juillet et à Port Moresby le 28. Il s’agit du premier déplacement d’un président français dans les autres îles du Pacifique Sud. Le général de Gaulle s’était rendu aux Nouvelles-Hébrides en 1966, mais elles étaient alors dans le giron franco-britannique, note l’Élysée.

Dans le cadre de la stratégie présidentielle, la région est nouvellement investie pour « proposer une alternative », sans être pour autant « anti-Chine ». La France se considère comme un pays du Pacifique et veut capitaliser sur ce statut.

Les aides au développement ont été ciblées vers le Vanuatu et la Papouasie. Elles sont proches de la Nouvelle-Calédonie et ont déjà une représentation française. Elles sont confrontées au changement climatique et aux catastrophes naturelles, terrains sur lesquels la France veut intervenir.

Le Vanuatu a une communauté francophone de 3 000 personnes, une université construite avec les fonds de l’Agence française de développement (AFD), et accueille le Festival des arts de la Mélanésie. Elle fait aussi l’objet d’importants investissements chinois. La Papouasie-Nouvelle-Guinée possède 7 % de la biodiversité mondiale, « autant que l’Inde », et d’immenses ressources. C’est la plus grande démographie du Pacifique Sud avec plus de 9 millions d’habitants. La France est le seul état européen représenté. « Nous allons aller plus loin avec une série de projets », promet l’entourage du président. Le pays se déclare « neutre » dans la bataille d’influence.

L’étape de Wallis-et-Futuna n’est plus au programme pour des « contraintes logistiques et techniques ». L’Élysée assure qu’il s’y rendra à l’occasion d’un prochain déplacement. Ce serait une première.