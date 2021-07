Déclaration finale

Les chefs d’État ou de territoires de la zone ont soumis une déclaration commune à l’issue du sommet.

Ils y réaffirment leur attachement à l’unité et à la solidarité de la « grande famille du Pacifique » dans la crise du Covid-19 et face aux problématiques communes comme le changement climatique. Ils saluent les partenariats avec la France et l’Europe et considèrent qu’il est important de continuer à renforcer cette relation. Les pays apportent un ferme soutien à la mise en œuvre complète et efficace de l’accord de Paris sur le climat et les parties qui n’ont pas révisé leurs contributions sont appelées à le faire avec un objectif de limiter à 1,5 °C la hausse moyenne des températures mondiales par rapport au niveau préindustriel.

Le Pacifique étant en proie à des « menaces persistantes » et à une « forte exploitation », ils redisent la nécessité de renforcer sa protection. Ils plaident enfin pour des financements durables avec une « concurrence juste et ouverte, des normes élevées » et pour « la soutenabilité de la dette des pays en développement ».

