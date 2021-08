Cette première visite en outre-mer pour le Président depuis le début de la crise sanitaire, la première dans ce territoire depuis le début du quinquennat, avait une sacrée allure. Vu de l’extérieur, difficile, en effet, de rester de marbre face à l’accueil majestueux offert aux îles Marquises – qui accueillaient pour la première fois un chef de l’État – aux chants de Manihi, aux célébrations, fleuries à Moorea et Papeete. Emmanuel Macron a, à plusieurs reprises, souligné que ce déplacement lui avait procuré une « très grande émotion ».

Il s’est dit fier de la culture polynésienne, ravi que ce peuple « marin et guerrier » s’inscrive dans la France tout en préservant sa culture et ses traditions alors que la nation, en d’autres temps, l’en avait empêchée. Reconnaissant les « heures sombres », les « morsures de l’histoire », il a salué cet « en même temps », si cher à sa Présidence : « vous êtes en même temps Polynésiens et profondément patriotes […] républicains ».

Dette nucléaire

Une fois passés en revue les sujets ayant trait à la crise sanitaire et économique*, les annonces en matière de culture avec le soutien à l’inscription du « trésor marquisien » au patrimoine mondial de l’Unesco, de sécurité avec le financement de 17 abris cycloniques, la création d’une nouvelle antenne du service militaire adapté ou encore en faveur des femmes victimes de violences et des militaires, le Président s’est attardé lors de son allocution finale à Papeete, sur le pacte « unique » unissant la France et la Polynésie française.

Emmanuel Macron a en particulier insisté sur l’engagement historique des Polynésiens en 1914, puis au sein du Bataillon du Pacifique et dans un passé plus récent, en Opex (le territoire compte chaque année 500 engagés). « La Polynésie n’a jamais manqué, jamais » a-t-il souligné.

Emmanuel Macron a ensuite évoqué le dossier des essais nucléaires et l’« ombre » qu’ils constituent dans cette histoire commune. Tout en assumant pleinement que la France soit dotée de l’arme nucléaire face à des « puissances dangereuses », le Président a reconnu la dette de la nation à l’égard de la Polynésie française, pour avoir abrité les essais, « en particulier entre 66 et 74, dont on ne peut absolument pas dire qu’ils étaient propres ». Il a néanmoins affirmé que les scientifiques et militaires n’avaient pas menti et pris les mêmes risques que les populations, ce qui a pourtant été démenti à plusieurs reprises.