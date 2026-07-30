Emmanuel Kasarhérou, reconduit à la tête du musée du quai Branly

Emmanuel Kasarhérou a une nouvelle fois été nommé président du musée du quai Branly-Jacques-Chirac, par décret du Conseil des ministres, publié mercredi 22 juillet. En poste depuis 2020, il a déjà été renouvelé à deux reprises. Cette nouvelle reconduction constitue la dernière possible, conformément au statut de l’établissement, qui prévoit un mandat de trois ans, renou- velable deux fois.