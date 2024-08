Emmanuel Kasarhérou : « Ce don va enrichir les savoirs sur l’histoire de Belep »

La famille du père mariste Jean Gilibert a remis en juillet au musée du quai Branly – Jacques Chirac de Paris une collection exceptionnelle acquise au XIXe siècle dans le nord de la Nouvelle-Calédonie.

DNC : Un don de 63 objets est rare. En quoi la collection Jean Gilibert est-elle particulière ?

Emmanuel Kasarhérou : Sa singularité se lit dans la nature intacte de cette collection restée dans la famille Gilibert, dans l’Aubrac, depuis l’envoi des objets par le père missionnaire dans le dernier tiers du XIXe siècle. De plus, cette collection concerne la Nouvelle-Calédonie, et l’archipel de Belep en particulier, ce qui est rare. L’autre point intéressant réside dans le dialogue entre les objets collectés et les écrits du père mariste Jean Gilibert (1818-1891) qui, pour certains, éclairent les usages des objets et indiquent leurs noms en langue de Belep.

Pour le musée et ses équipes, c’est un don qui va non seulement enrichir les collections nationales, mais aussi les savoirs sur l’histoire de cette région. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers la famille Gilibert dont le geste doit être salué.