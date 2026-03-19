Émeutes : l’enquête sur les indépendantistes de la CCAT s’achève

Les trois juges d’instruction parisiens, chargés d’enquêter sur l’implication dans les émeutes de mai 2024 des leaders indépendantistes transférés en Métropole, ont notifié en janvier la fin de l’information judiciaire aux avocats des mis en examen dans ce dossier, a indiqué une source judiciaire à l’AFP. Il s’agit de Christian Tein, leader de la CCAT, devenu président du FLNKS, de treize autres indépendantistes ainsi que de cinq témoins assistés. Les parties peuvent faire des observations puis le parquet doit rendre ses réquisitions avant que le juge décide, ou non, de les renvoyer devant un tribunal. « C’est la dernière ligne droite pour que la justice constate l’absolue innocence de Christian Tein qui a été injustement privé de sa liberté, des siens, de sa terre et pointé du doigt par ses adversaires durant de longs mois », a réagi son avocat, Maître Florian Medico. « Non seulement ces personnes sont totalement innocentes, mais l’État a gravement manqué à son devoir d’impartialité dans la crise (…) Il a en plus tenté d’instrumentaliser la justice », a commenté un autre avocat de la défense, Maître François Saint-Pierre, pointant notamment les conditions de leur transfert d’urgence en Métropole. Le parquet, sollicité par l’AFP, n’a pas souhaité communiquer.