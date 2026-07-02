Émeutes 2024 : reconnaissance de la nation pour les policiers

Une cérémonie de remise des médailles de la sécurité intérieure – agrafe « Nouvelle-Calédonie 2024 »– présidée par le haut-commissaire de la République, Jacques Billant, en présence du directeur national de la sécurité publique, Philippe Tireloque, et des autorités civiles et militaires, s’est tenue mardi 30 juin, place Bir-Hakeim, à Nouméa.
À cette occasion, 153 agents de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN), issus de tous les services et filières (agents actifs, administratifs et techniques), ont été décorés pour leur dévouement lors des événements de mai 2024. « Vous méritez la reconnaissance de la nation, leur a dit le haut-commissaire dans son allocution. Votre engagement fut exceptionnel alors que Nouméa et ses habitants étaient soumis à la fureur et à la violence. Assurément, bien du courage il vous a fallu pour les défendre, malgré l’infériorité initiale de votre nombre face à des adversaires déterminés. Assurément, le bilan aurait été bien plus lourd sans vos interventions décisives et les blessures plus profondes encore. »
Venu en pleine période de trouble, Philippe Tireloque a exprimé toute son émotion d’être présent. « Quand j’ai foulé la terre calédonienne (…) beaucoup d’entre vous dormaient encore dans des bureaux, se nourrissaient avec des rations de combat (…) j’ai passé des moments qui marqueront durablement ma carrière ». « Votre engagement a permis de restaurer la tranquillité publique (…) Jamais nous n’avons rompu le contact avec la population. » Une pensée est allée à toutes les victimes de ces évènements et à leur famille. C.M.