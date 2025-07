Élodie Jaunay : « Les prestataires vont essayer de ne pas licencier à nouveau »

Comment expliquez-vous cette désaffection ?

Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c’est le manque d’attractivité de la zone. Les navires qui sont en Australie viennent des États-Unis. Ces armateurs vont dans les zones rentables. Or, dans notre région, de la Nouvelle-Calédonie à la Nouvelle-Zélande, les tarifs de prestations obligatoires ont énormément augmenté, en dehors des taxes : de 30 % à 40 % à la suite du Covid. Une pandémie qui a d’ailleurs affecté l’emploi du secteur.

Le deuxième facteur est la hausse du prix du fuel. Ce carburant est assez cher en Australie. Les compagnies s’orientent donc vers des croisières de plus en plus courtes. Et sur ce point, nous n’avons, en Nouvelle-Calédonie, que deux destinations sur quatre – Nouméa et Lifou. Sans Maré et l’île des Pins, c’est un gros problème pour le déploiement des itinéraires. En raison du tremblement de terre au Vanuatu, Port-Vila ne recevait plus de bateaux fin 2024 et début 2025. Nous avons ainsi récupéré quelques escales. Toutefois, la reprise post-émeutes est plus délicate que celle d’après-Covid, nous ne sommes plus sur le même facteur de stabilité, c’est beaucoup plus compliqué.