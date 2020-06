Après une longue période de répit, la Nouvelle- Calédonie a recensé ces dernières semaines trois nouveaux cas de Covid-19. Rien de très surprenant à cette situation sachant que l’épidémie sévit encore en Métropole, même si plus faiblement. Plus cocace, en revanche, est cette propension du gouvernement à insister sur le fait que deux de ces cas, le 19e et le 21e, étaient « faiblement positifs » voire « pas contagieux » (une deuxième affirmation donnée en conférence de presse). On peut comprendre, dans le contexte actuel, que les autorités veuillent éviter toute nouvelle panique. Mais est-il vraiment opportun d’utiliser ces données de labo ? Impression est donnée que l’on souhaite minimiser l’importance de ces cas… Au final, un cas positif reste un cas positif même si la personne peut être effectivement peu ou pas contagieuse. Encore une particularité locale ?