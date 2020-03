Il est effectif depuis le 1er janvier et se traduit par le versement mensuel d’Énercal à la SLN de 83 millions de francs (le maximum prévu par le dispositif). Pour un cours du nickel au London Metal Exchange situé en dessous de 15 000 dollars US la tonne, Énercal doit verser un malus dans une limite d’un milliard de francs par an. Les prévisions de croissance de l’économie mondiale et les conséquences du coronavirus laissent à penser que les cours repasseront difficilement la barre de 15 000 USD cette année.

Ce dispositif répond d’une certaine manière à la renégociation du prix de rachat des kilowatts produits par le barrage de Yaté en 2016. Elle avait conduit à une révision à la hausse du prix de vente à la SLN (de 2,2 francs du kW à 13 francs), ce qui avait redonné quelques marges de manœuvre à Énercal, de l’ordre de trois milliards de francs, dans le contexte de non- paiement de la composante de stabilité par le gouvernement. Le milliard qui pourrait être apporté à la SLN ne compense pas totalement la renégociation de 2016, mais permet de partager les bénéfices entre Énercal et la SLN.

Les énergies renouvelables insuffisantes

Étant donné la situation de la SLN, tout comme les deux autres métallurgistes, il n’est pas acquis qu’ils acceptent sans résistance de s’engager dans le verdissement de l’électricité qu’ils consomment. Le membre du gouvernement en charge de l’économie, Christopher Gyges, souhaite que les métallurgistes dessinent une programmation de leur investissement dans ce domaine sur plusieurs années.

Mais ce dossier des énergies renouvelables pose également question pour Énercal. La décision a été prise par le gouvernement d’accélérer les capacités de production d’énergies renouvelables et, en particulier, le photovoltaïque. La production d’énergies intermittentes nécessite en parallèle le développement de capacités de production permettant d’assurer la stabilité du système électrique afin d’éviter les « black-out » lorsque la demande d’électricité est supérieure à l’offre. Si ce « stabilisateur » peut prendre la forme de batteries de stockage, le prix demeure trop élevé pour concurrencer des moyens de production carbonés.

L’investissement massif dans le photovoltaïque a été rendu possible par des conditions très incitatives proposées par le gouvernement. C’est tout particulièrement le cas de l’autoconsommation pour laquelle le gouvernement a supprimé les plafonds pour les entreprises. Comme le soulignait récemment le responsable d’une entreprise d’installation de panneaux photovoltaïques, « aujourd’hui, le photovoltaïque est un investissement très rentable puisqu’on a les rendements d’investissement qui ont oscillé entre 10 et 20 %. Pour une installation de ce type, cela peut être rentabilisé à partir de six ou sept ans ». Pour l’autoconsommation, Énercal rachète le kilowatt à 21 francs sur vingt ans.

Le gouvernement a plutôt mis le paquet. Le schéma pour la transition énergétique prévoyait que l’équivalent de la distribution publique serait intégralement couvert par les énergies renouvelables à l’horizon 2030. Ce devrait être le cas dès 2023.