Élections provinciales : la double impression

Une tendance prend de l’épaisseur. Celle des principaux partis politiques calédoniens d’être guidés par le seul enjeu des élections provinciales à venir. Puisque l’Assemblée nationale a rejeté, jeudi 2 avril, le projet de loi constitutionnelle dédié à la mise en œuvre de l’accord de Bougival, l’option de la tenue de ce scrutin avant la date limite du 28 juin se renforce réellement. Et le temps est court – moins de trois mois – pour élaborer des listes de candidats, travailler la stratégie, et mener une campagne électorale.

Les discours autour de la double réunion avec le Premier ministre, Sébastien Lecornu, mardi 7 avril, sont quelque part révélateurs de ce contexte particulier où il est demandé de construire une Nouvelle-Calédonie pour tous et, en même temps, où il est exigé en interne de batailler pour l’intérêt du parti. L’Union calédonienne avec le député Emmanuel Tjibaou et le FLNKS représenté par son président Christian Tein – une première au contact de l’État depuis son échange avec Emmanuel Macron au haut-commissariat le 23 mai 2024 – ont participé à la première séquence de la réunion.

« Les militants ont demandé de poursuivre le dialogue et la promesse a été faite à l’ensemble des députés qui ont voté le rejet (du projet de réforme constitutionnelle à l’Assemblée nationale) de continuer la discussion », a indiqué Arnaud Chollet-Léakava, membre du bureau politique du Front. Si l’invitation à un nouvel échange avec le Premier ministre est confirmée pour ce vendredi 10 avril, la coalition indépendantiste « y sera », posée sur les rails de sa revendication, à savoir accord de Kanaky et non au dégel du corps électoral provincial. Ce qui va faire grincer les dents face à la démarche jusqu’au-boutiste de ces indépendantistes.