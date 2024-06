Élections législatives : les conséquences

Emmanuel Macron espère, par son choix, la levée des barrages, et un début de discussions. Vu le calendrier des élections législatives, cette suspension équivaut à une fin du projet voté au Sénat et à l’Assemblée nationale.

De la maire Renaissance de Nouméa, Sonia Lagarde, et du président du gouvernement, Louis Mapou, à Philippe Gomès de Calédonie ensemble, beaucoup réclamaient « une pause » ou « le retrait » du texte. En premier lieu, la CCAT exigeait son abandon. Seuls Sonia Backès et Nicolas Metzdorf voulaient poursuivre le processus vers le Congrès de Versailles.

La teneur des discours en Métropole et surtout les événements dramatiques du mois dernier à Nouméa et dans sa périphérie pourraient encourager les candidats à engager une campagne électorale radicale, tant du côté non indépendantiste qu’indépendantiste. Une réelle crainte pour la construction sereine du débat public.

◊ QUI ?

Philippe Dunoyer, député Renaissance et cadre de Calédonie ensemble, a d’ores et déjà annoncé son intention de repartir dans la course. Qu’en sera-t-il de Nicolas Metzdorf qui peut endurer un combat plus difficile qu’en 2022 dans la seconde circonscription ? Des noms de responsables économiques sont en outre entendus. Des indépendantistes souhaiteraient proposer des candidatures uniques associant les tendances FLNKS et nationalistes. Le congrès du Front, prévu à Koné samedi 15 juin, doit affiner la position.

◊ ACCORD GLOBAL

Promues par la mission du dialogue installée à Nouméa par le président de la République jeudi 23 mai, les discussions en vue de la construction d’un accord global sur l’avenir institutionnel sont au point mort. La rencontre officielle entre le FLNKS et les trois hauts fonctionnaires n’a pas encore eu lieu. Ces échanges essentiels sont de toute façon mis entre parenthèses, le temps de la campagne électorale. Des interlocuteurs, comme les députés, pourraient d’ailleurs changer autour de la table. Le calendrier d’Emmanuel Macron est dorénavant corrigé. Le projet d’accord global, repoussé.

Yann Mainguet