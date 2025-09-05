Élections 2026 : comme un air de campagne à Dumbéa

Les prises de bec sont régulières entre les deux tribunes. Néanmoins, l’accrochage entre le maire de Dumbéa, Yoann Lecourieux, et le conseiller municipal Loyalistes, Raphaël Romano, a pris une dimension nouvelle, jeudi 28 août au soir. Le premier a demandé au second de sortir de la salle au motif d’un non-respect du règlement. Le ton est monté.

La veille, un rapprochement, déjà observé sur la scène politique calédonienne entre les leaders des états-majors, était officialisé au sein du conseil municipal par la création d’un groupe baptisé « Les Loyalistes-Le Rassemblement Dumbéa ». Son poids est de 9 élus d’opposition, sur les 39 de l’hémicycle parmi lesquels siègent 24 conseillers de l’équipe de Yoann Lecourieux. Les formations Générations.NC, le Mouvement populaire calédonien, les Républicains calédoniens ainsi que le Rassemblement-Les Républicains ont décliné leur association d’idées à l’échelle communale. Dans la perspective claire des grandes échéances de 2026, les élections municipales et provinciales.