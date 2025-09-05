Élections 2026 : comme un air de campagne à Dumbéa

La création du groupe politique « Les Loyalistes-Le Rassemblement Dumbéa » au sein du conseil municipal est révélatrice de plusieurs intentions dans la perspective des prochaines échéances électorales.
Les prises de bec sont régulières entre les deux tribunes. Néanmoins, l’accrochage entre le maire de Dumbéa, Yoann Lecourieux, et le conseiller municipal Loyalistes, Raphaël Romano, a pris une dimension nouvelle, jeudi 28 août au soir. Le premier a demandé au second de sortir de la salle au motif d’un non-respect du règlement. Le ton est monté.
La veille, un rapprochement, déjà observé sur la scène politique calédonienne entre les leaders des états-majors, était officialisé au sein du conseil municipal par la création d’un groupe baptisé « Les Loyalistes-Le Rassemblement Dumbéa ». Son poids est de 9 élus d’opposition, sur les 39 de l’hémicycle parmi lesquels siègent 24 conseillers de l’équipe de Yoann Lecourieux. Les formations Générations.NC, le Mouvement populaire calédonien, les Républicains calédoniens ainsi que le Rassemblement-Les Républicains ont décliné leur association d’idées à l’échelle communale. Dans la perspective claire des grandes échéances de 2026, les élections municipales et provinciales.
FACE À FACE
Cette nouvelle configuration amène au moins deux remarques. Tout d’abord, le choix de Dumbéa comme terrain de coalition n’est sans doute pas un hasard. L’union des forces dénommée « Les Loyalistes-Le Rassemblement Dumbéa » vient s’opposer à, voire tenter de déstabiliser, une potentielle alternative politique incarnée par Yoann Lecourieux. Une personnalité qui a pris ses distances vis-à-vis du groupe Rassemblement au Congrès, siège dans les non-inscrits boulevard Vauban et affiche des positions propres. Le souvenir est encore frais de la défaite de Sonia Backès, alors secrétaire d’État à la Citoyenneté dans le gouvernement Borne et cheffe des Républicains calédoniens, fin septembre 2023, aux élections sénatoriales, face au maire de Dumbéa de l’époque, Georges Naturel, arrivé premier et élu, et à l’indépendantiste Robert Xowie.
Une interrogation porte ensuite sur la duplication de cette association « Les Loyalistes-Le Rassemblement » dans d’autres communes, notamment du Grand Nouméa. Ce qui amènerait à bâtir un groupe et un discours commun, à chaque endroit, pour essayer d’être élu et développer l’empreinte locale. Pas simple. Au Mont-Dore par exemple, la maire, Elizabeth Rivière, du Rassemblement, pourrait être opposée en mars 2026 à Nina Julié, de Générations.NC. Les formations devront ainsi questionner la stratégie.
Yann Mainguet