Les Loyalistes veulent un pacte de gouvernance

Dans un communiqué, les Loyalistes proposent aux formations politiques, qui partagent l’objectif « de servir les populations dans l’intérêt général, de constituer un pacte de gouvernance partagée pour le 17e gouvernement ». Cette démarche, selon eux, devra se faire sur un projet fondé et non sur la base d’une répartition de postes. Les Loyalistes proposent, par conséquent, un projet sur « la préservation de la santé des Calédoniens et d’un retour à la croissance économique » qui s’engage à « protéger les Calédoniens en poursuivant la stratégie menée contre l’introduction de la Covid-19 et à rétablir les comptes publics en établissant un plan d’économies à la fois sur les collectivités et sur les dépenses de santé et en se fondant sur les bonnes retombées fiscales, liées à la mise en place des mesures de soutien à l’économie ».

Dans ce pacte de gouvernance, ils proposent également « un nouveau plan de relance fondé sur la consommation, l’investissement, la simplification et la concurrence et de favoriser le sauvetage des entreprises métallurgiques et les emplois (directs et indirects) qui y sont liés et adopter les textes visant à favoriser la valorisation de la richesse calédonienne ». C’est donc sur la base de ces orientations que les Loyalistes lancent un appel aux autres formations afin de garantir ce pacte.

D.P.