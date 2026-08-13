El Niño : des risques à anticiper en milieu agricole

La Chambre d’agriculture et de la pêche lance une campagne d’information pour sensibiliser et accompagner ses ressortissants pour le retour du phénomène météorologique El Niño, annoncé comme modéré à poten-tiellement fort et source de sécheresse. Elle partage des fiches techniques et des vidéos accessibles sur son site. Il est notamment conseillé de constituer des stocks fourragers, sécuriser la ressource en eau, adapter les pâturages, protéger les sols ou encore préparer la saison des feux.
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