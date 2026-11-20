Incendié en juillet 2024, le bâtiment religieux de la mission de Saint-Louis se place au centre d’un préprojet de reconstruction. L’autorité coutumière du district de Pont-des-Français est plutôt favorable à l’idée. La route est encore longue, plusieurs obstacles devront être levés.
Les tôles désarticulées battent au vent. Une multitude de graffitis a envahi les murs blancs. Une banderole jonche le sol. Et tout autour, les toits ont disparu, laissant la pluie et les oiseaux visiter les locaux autrefois choyés. Des ondes d’abandon circulent à la mission de Saint-Louis depuis l’insurrection. Comme le rapportait la mairie du Mont-Dore en cette période sombre, après le presbytère, la maison des sœurs de la Congrégation des Petites Filles de Marie, la maison d’accueil et les salles paroissiales, incendiés quelques jours auparavant, l’église a été dévorée par les flammes mardi 16 juillet 2024.
« Aujourd’hui, la mission de Saint-Louis qui représente un symbole fort de l’histoire religieuse, mais aussi intellectuelle et économique de la Nouvelle- Calédonie n’existe plus », se désolaient le maire d’alors, Eddie Lecourieux, et son équipe. En peu de temps, « c’est tout un patrimoine historique qui est parti en fumée ».
Un premier projet de reconstruction de cet édifice religieux, béni le 8 septembre 1868 et doté d’un clocher après 1878, est évoqué au sein du district de Pont-des-Français. Classée monument historique de la province Sud en 2008, tout comme le presbytère, les écoles et les internats des filles et des garçons, la scierie ou encore le canal d’alimentation en eau, l’église était au centre d’un programme de rénovation, en raison d’un affaissement. Un architecte avait été identifié, un budget établi entre 300 et 500 millions de francs, les différents partenaires sollicités, mais le 13 mai 2024 est arrivé.
En cette fin d’année de troubles et les mois suivants, « l’idée de la reconstruction a émergé tout doucement auprès des femmes et des vieux », se souvient le grand chef Roch Wamytan, les fidèles de la tribu s’étant, de fait, orientés pour prier vers la chapelle Notre-Dame de la Paix, à La Coulée.
« BÂTON DE PÈLERIN »
À la suite d’une réunion avec l’architecte en vue, une esquisse a été présentée et une ligne émise : reconstruire à l’identique avec les matériaux sur place, notamment les pierres, « et un peu plus grand », relève le coutumier. « L’église de Saint-Louis avait une capacité d’environ 300 places. Le projet est de la porter peut-être à 400, voire 500 places. » La proposition comprend donc un important travail de démolition. Ce qui, dans l’esprit de l’architecte, pourrait favoriser l’implantation d’un chantier école étendu sur une période de trois à cinq ans avec des jeunes de la tribu et de la région. Des formations seraient mises en place, dans les métiers de tailleur de pierre, ébéniste ou bien maçon. Selon Roch Wamytan, le coût de l’opération est estimé à un milliard de francs. « Il faut prendre notre bâton de pèlerin et aller chercher l’argent », souligne le grand chef. Et ce, auprès de l’Église, de la province Sud, de fondations… Tout reste à faire. « Il y a quelques discussions, mais rien n’est acté », observe, de son côté, Adolphe Moyatea, de la grande chefferie Negrah, du Mont-Dore.
Un point, lui, est sûr vu la nature de l’espace et des bâtiments : l’archevêque Mgr Susitino Sionepoe et son diocèse de Nouméa décideront in fine, c’est-à-dire accorderont ou non le projet de reconstruction. Contacté, le père Rock Apikaoua, vicaire général du diocèse, estime qu’il s’agit « d’abord d’une question de réconciliation ». Autrement dit, l’apaisement est la première étape avant toute initiative. En l’occurrence, avec les jeunes.
Originaires de Saint-Louis et de beaucoup plus loin d’après les échos, une trentaine de personnes, dont une grande majorité a été arrêtée par la suite, auraient participé à l’incendie des bâtiments. Le motif n’est d’ailleurs pas très clair. Certains ont évoqué la colonisation, les missionnaires ayant été accusés d’avoir fait entrer la France en Nouvelle-Calédonie. D’autres ont parlé de sorcellerie… Les échanges devront se poursuivre entre les coutumiers et des jeunes. L’affaire prendra du temps.
Yann Mainguet