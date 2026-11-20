Incendié en juillet 2024, le bâtiment religieux de la mission de Saint-Louis se place au centre d’un préprojet de reconstruction. L’autorité coutumière du district de Pont-des-Français est plutôt favorable à l’idée. La route est encore longue, plusieurs obstacles devront être levés.

Les tôles désarticulées battent au vent. Une multitude de graffitis a envahi les murs blancs. Une banderole jonche le sol. Et tout autour, les toits ont disparu, laissant la pluie et les oiseaux visiter les locaux autrefois choyés. Des ondes d’abandon circulent à la mission de Saint-Louis depuis l’insurrection. Comme le rapportait la mairie du Mont-Dore en cette période sombre, après le presbytère, la maison des sœurs de la Congrégation des Petites Filles de Marie, la maison d’accueil et les salles paroissiales, incendiés quelques jours auparavant, l’église a été dévorée par les flammes mardi 16 juillet 2024.

« Aujourd’hui, la mission de Saint-Louis qui représente un symbole fort de l’histoire religieuse, mais aussi intellectuelle et économique de la Nouvelle- Calédonie n’existe plus », se désolaient le maire d’alors, Eddie Lecourieux, et son équipe. En peu de temps, « c’est tout un patrimoine historique qui est parti en fumée ».

Un premier projet de reconstruction de cet édifice religieux, béni le 8 septembre 1868 et doté d’un clocher après 1878, est évoqué au sein du district de Pont-des-Français. Classée monument historique de la province Sud en 2008, tout comme le presbytère, les écoles et les internats des filles et des garçons, la scierie ou encore le canal d’alimentation en eau, l’église était au centre d’un programme de rénovation, en raison d’un affaissement. Un architecte avait été identifié, un budget établi entre 300 et 500 millions de francs, les différents partenaires sollicités, mais le 13 mai 2024 est arrivé.

En cette fin d’année de troubles et les mois suivants, « l’idée de la reconstruction a émergé tout doucement auprès des femmes et des vieux », se souvient le grand chef Roch Wamytan, les fidèles de la tribu s’étant, de fait, orientés pour prier vers la chapelle Notre-Dame de la Paix, à La Coulée.