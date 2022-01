Voilà seize ans que votre hebdomadaire est distribué chaque semaine gratuitement. Au cours de cette période, la maquette avait été changée à deux reprises, la dernière fois en décembre 2012. Dix ans, donc. En ce début d’année 2022, nous pensions qu’il était temps d’ouvrir une nouvelle page, comme celle que la Nouvelle-Calédonie doit désormais écrire.

Nous avions à cœur de renouveler le journal avec, en premier lieu, ce choix : opter pour un nouveau papier et format, gage d’une meilleure prise en main et d’un meilleur confort visuel. Nous avons également choisi de revenir à notre appellation d’origine, Demain en Nouvelle-Calédonie, DNC pour les habitués et les internautes.

L’intérieur du journal évolue aussi pour apporter plus de clarté et de lisibilité à notre travail. La rubrique des brèves locales s’étoffe avec désormais deux pages, de quoi couvrir l’actualité de la semaine tout en donnant davantage de place ailleurs aux dossiers de fond. Nous aurons toujours un intérêt marqué pour la politique, avec encore des échéances et des discussions majeures ces prochains mois, l’économie, la santé ou l’environnement. Vous retrouvez l’actualité en France et dans le monde en fin de journal avec une page entièrement dédiée au Pacifique, une évolution sensée, à l’heure où tous les regards se tournent vers notre région. Notre ambition est aussi de développer notre présence sur le web.

Sur le papier ou sur internet, nous continuerons à commenter et décrypter les enjeux qui se posent aux Calédoniens, avec rigueur et beaucoup de plaisir. Notez, enfin, que le journal est désormais distribué le vendredi dans vos points de dépôt habituels. Pile pour le week-end… Merci de votre confiance et bonne lecture !