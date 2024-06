[Édito] Une situation effrayante

Après la sidération, la désolation et la colère des six premières semaines, les Calédoniens ne savent même plus quoi ressentir à la suite du regain de violences observé ces derniers jours. La prise en charge judiciaire de dirigeants de la CCAT, présumés commanditaires de l’insurrection, et en particulier l’envoi en Métropole de certains d’entre eux, a relancé les hostilités, si tant est que la situation s’était vraiment améliorée.

Elle n’est plus grave aujourd’hui, elle est effrayante. Avec des opérations chaque nuit sur différents théâtres dans l’agglomération et désormais en Brousse, ciblant notamment les axes stratégiques, les structures d’importance vitale, comme relaté par le haut-commissaire, le 26 juin sur RRB. Louis Le Franc évoque une haine et une méchanceté nourries par l’alcool et les stupéfiants, des barrages enflammés, piégés, des « tirs à tuer ». On observe, impuissants, les ravages sur les écoles, les quartiers et villages méconnaissables, les arbres découpés… Un cap a été franchi, selon le représentant de l’État, par les émeutiers qui sont certes moins nombreux (1 500 environ, contre 8 000 au début des exactions) mais qui s’enfoncent toujours plus loin dans la criminalité.

La Nouvelle-Calédonie est au bord de l’effondrement, mais sa population craint d’abord pour sa santé et sa vie. Le CHT par exemple a dû suspendre ses consultations. Que nous restera-t-il ?

Les forces de l’ordre, et c’est normal, vont demeurer ici un moment. Elles payent le prix fort pour nous protéger. Sans elles, nous aurions sûrement pris un autre chemin. Louis Le Franc promet qu’elles vont partout où la population est menacée, avec, là où c’est nécessaire, des spécialistes d’intervention (Raid, GIGN) en premier échelon, par hélicoptère au besoin. Il a aussi promis de « traiter » le secteur de Saint- Louis, laissant néanmoins « une chance aux coutumiers ». S’oppose encore, à l’échelle du territoire, une montagne de souffrances face à un néant en termes de prise de responsabilité.