[ÉDITO] Une occasion manquée

La Nouvelle-Calédonie subit un grand nombre de difficultés, de mauvaises nouvelles. Dents serrées, elle se mobilise pour une manifestation politique par- ci, une mobilisation par-là, comme en 2024, malgré les échecs de cette période. Elle en oublie les occasions heureuses de se rassembler et de célébrer. À cet égard, le match de football, vendredi 27 mars, au Mexique, de la sélection calédonienne contre la Jamaïque dans les barrages du Mondial 2026 est un parfait exemple. Seulement 150es au classement Fifa, les Cagous se sont inclinés face à des joueurs professionnels dans le stade mythique de Guadalajara, mais avec les honneurs.
Ils ont brillé par leur vaillance et leur état d’esprit exemplaire. Pourquoi les collectivités n’ont-elles pas sauté sur cette occasion en or pour rassembler les gens lors d’un moment populaire autour d’une retransmission ou même pour encourager les joueurs et leurs encadrants, valoriser l’excellence de ces sportifs ? Seul le gouvernement a exprimé son encouragement puis ses chaleureuses félicitations à cette équipe. Les commentaires sur les réseaux étaient certes positifs, mais c’est en vrai qu’il faudrait s’unir…