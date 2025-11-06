[EDITO] Une nouvelle bataille

Il n’y a pas de surprise, hormis celle d’une annonce plutôt en avance au regard des pratiques habituelles. Le mouvement Les Loyalistes a officiellement présenté, mercredi 5 novembre, les têtes de liste dans quatre communes, dans la perspective des prochaines élections municipales programmées les 15 et 22 mars 2026 : Levay Roy à Bourail, Antoine Romain à Païta, Cynthia Jan à Dumbéa et Nina Julié au Mont-Dore.
Militants et cadres de l’organisation politique rassemblant Les Républicains calédoniens, le Mouvement populaire calédonien et Générations NC, étaient là,
en ce milieu de semaine, pour lancer la bataille, derrière leurs désormais candidats, porteurs d’« une même ambition : celle d’une Nouvelle-Calédonie unie, confiante et entreprenante, capable de se reconstruire et de se projeter dans l’avenir », dévoile le mouvement dans un slogan déjà rodé.
Car la campagne est bel et bien ouverte. En attestent les quelques tacles mentionnés mercredi sur la gestion communale ou le profil politique de maires aujourd’hui en place, et visiblement à déboulonner. « Notre unité ne se fait pas qu’au niveau institutionnel, elle se fait également sur la politique du quotidien », a observé Gil Brial, qui a appelé, avec Sonia Backès, à l’union du camp non-indépendantiste.
Selon la présidente de la province Sud, des discussions seraient même en cours à Nouméa sur « une alliance avec Sonia Lagarde ». Le partenaire Rassemblement-LR voudra, en outre, dire son mot. Des oppositions entre listes loyalistes seront inévitables dans certaines communes. La bataille est multifacette.